Ford Transit отримав ряд удосконалень

Лінійка Ford Transit отримала технічне оновлення, що посилить продуктивність та комфорт для водія. З весни 2022 року автомобілі лінійки зможуть похизуватися новими можливостями зв’язку, інформаційно-розважальною системою та системами допомоги водію, повідомляє Обозреватель.

Про це розповідає пресслужба виробника. Оновлення охоплює нові електронні помічники водію та функції зв’язку, а також передбачає включення основних технологій активної безпеки до базової комплектації.

Джерело: Ford

Найбільш важливим є той факт, що починаючи з весни 2022 року у понад 60 % моделей Transit, проданих у Європі, з'являться декілька нових систем безпеки. Зокрема Ford додаватиме передаварійний механізм гальмування Pre-Collision Assist, систему виявлення перехожих Pedestrian Detection та систему утримання в смузі руху Lane-Keeping System до базової комплектації версій Trend, Limited та Trail.

Ford отримає систему виявлення перехожих – Pedestrian Detection. Джерело: Ford

Крім того, автомобіль отримає нову мультимедійну систему SYNC 4. Вона оснащена 12-дюймовим сенсорним екраном, має удвічі більшу обчислювальну потужність у порівнянні з попередньою генерацією та технології зв’язку нового рівня.

Мультимедійна система SYNC 4 оснащена 12-дюймовим сенсорним екраном та має вдвічі більшу обчислювальну потужність. Джерело: Ford

Серед новітніх технологій допомоги водію Transit – система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом Reverse Brake Assist і камера з функцією 360-градусного огляду, що допомагає уникати ДТП на низьких швидкостях та знижує експлуатаційні витрати.