СБУ затримала одного з організаторів "референдуму" на Луганщині
СБУ затримала одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року в Луганській області. Зловмисник 7 років переховувався на території Росії.
Його затримали під час спецоперації у Новопскові на Луганщині, йдеться в повідомленні Служби безпеки України.
За даними слідства, зловмисник очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі щодо "незалежності ЛНР".
"Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового заходу, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська", – повідомили у спецслужбі.
Раніше йому заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу та оголосили у розшук.