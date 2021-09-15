СБУ затримала одного з організаторів "референдуму" на Луганщині

СБУ затримала одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року в Луганській області. Зловмисник 7 років переховувався на території Росії.

Його затримали під час спецоперації у Новопскові на Луганщині, йдеться в повідомленні﻿ Служби безпеки України.

За даними слідства, зловмисник очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі щодо "незалежності ЛНР".

"Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового заходу, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська" , – повідомили у спецслужбі.

Раніше йому заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу та оголосили у розшук.