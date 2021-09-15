Ляшко: 35-40% українців перехворіли на COVID-19

За результатами ретроспективного сероепідеміологічного дослідження 35-40% українців перехворіли на COVID-19, повідомляє Слово і діло.

Такі дані озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Ми розуміємо, що в нас уже 35-40% людей перехворіли і мають антитіла» , – заявив Ляшко.

За словами міністра, в Україні проводилося вибіркове ретроспективне дослідження.

«Вони (громадяни – ред.) не знають, як вони потрапили у вибірку, бо вибірку проводила група соціологів Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка, а далі вже дослідження проводили медики. Тобто, відбирали кров на дослідження, проводили анкетування, потім ця кров передавалась на лабораторії, лабораторії тестували всі зразки на одних тест-системах. І ми маємо результат» , – розповів він.

Ляшко повідомив, що остаточні результати будуть оприлюднені вже скоро – точного терміну презентації він не назвав.