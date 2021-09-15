MamaRika вразила фігурою в купальнику після пологів

Українська співачка MamaRika, яка вперше стала мамою в серпні, показала, як виглядає її фігура через півтора місяці після народження сина. До слова, артистці довелося робити кесарів розтин, повідомляє РБК-Украина.

У своєму Instagram MamaRika (Анастасія Кочетова справжнє ім'я виконавиці) поділилася знімками біля басейна. Зірка з радістю поділилася, що лікарі нарешті дозволили їй поступово повертатися до звичного ритму життя, тому зірка не упускає випадку і останні теплі дні проводить біля води, а також планує повернутися до спорту.

Перший час після кесаревого розтину все це співачці було заборонено. Однак вона все одно може похвалитися вельми підтягнутою фігурою.

фото: instagram.com/mamarika_official

фото: instagram.com/mamarika_official

Автор: Марина Настевич