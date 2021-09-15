Леді Гага опублікувала рідкісне фото з мамою

Популярна американська співачка Леді Гага оприлюднила рідкісне фото, на якому зображена з мамою. За 12 годин знімок вподобали понад мільйон користувачів, повідомляє 24 Канал.

35-річна артистка часто ділиться в мережі різноманітними кадрами, проте рідко позує на них разом із найріднішими. Тому сімейні фото ще більше привертають увагу її 49-мільйонної аудиторії підписників.

Леді Гага постала перед камерою в сірій блузці, яка застібалася на ґудзики, з ніжною зачіскою та макіяжем з нюдовим блиском на губах. Жіночний образ виконавиці довершили мінімалістичні сережки та підвіска.