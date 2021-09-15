Головну роль у кліпі українського гурту ANNA MARIA на пісню "Light Up" зіграв абсолютний чемпіон світу, непереможений український боксер Олександр Усик, повідомляє УНИАН.

"Це найкраща пісня, яку ми на даний момент написали" - так говорять самі сестри про свою прем'єру .

У кліпі піднімається тема перемог і поразок, шляху до перемоги, волі і віри в себе. Адже так чи інакше: головний бій - це бій з самим собою. Якщо тобі вдалося перемогти себе, ти - непереможний!

Відзначимо, 25 вересня на стадіоні Тоттенхем в Лондоні відбудеться поєдинок двох олімпійських чемпіонів: українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа. Зараз вся Україна переживає і вболіває за свого героя, адже йому належить один з головних поєдинків у житті. Саме напередодні цього бою дует ANNA MARIA вирішили підтримати боксера.

Усик знявся в кліпі українського гурту / прес-служба

"Нас неймовірно надихає Усик. Це людина, яка володіє найсильнішою вірою і силою волі. Кожен день він перемагає себе! Він - справжній чемпіон. При його масштабі він залишається простою людиною з добрим серцем і яскравим світлом всередині. І ми впевнені: він є прикладом для мільйонів!" - діляться сестри Анна і Марія .

"Ми віримо, що це відео зможе змінити життя багатьох людей на краще! Дуже пишаємося цією роботою і щасливі, що нам вдалося зняти найсильнішу за емоціями історію про мрію, шлях до перемоги і віру в себе. І найголовніше збулася наша мрія - в нашому кліпі погодився взяти участь абсолютний чемпіон світу - Олександр Усик. Вийшов класний творчий союз!" - додали артистки .

Зйомки відео проходили в Києві і тривали близько доби. Основною локацією для знімального процесу був обраний боксерський клуб "All Stars Boxing", який є одним з найкращих в Києві. У цьому клубі часто проходять тренування Усика та інших відомих українських боксерів. Ідея відео належить самим сестрам Анні та Марії.

Дівчата розповідають, що коли написали пісню "Light Up", одразу відчули, що це повинен бути кліп з боксерською тематикою.

"Ми з Олександром земляки, разом з міста Сімферополя. І, безумовно, ми давно є шанувальниками Усика. Обожнюємо його як боксера, нам він дуже імпонує як людина, його світогляд. Ми не пропустили жодного бою, стежимо з самого початку і завжди вболіваємо за нього. Звичайно ж, ми мріяли познайомитися! І минулого року на одному із заходів відбулося наше особисте знайомство" - каже Анна .

Усик знявся в кліпі українського гурту / прес-служба

"Коли ми запропонували Олександру стати головним героєм нашого кліпу, до кінця не знали, як він відреагує на це. Довго чекали на його відповідь... І ось вона прийшла. Це було голосове повідомлення, в якому Олександр сказав, що він згоден на такий експеримент. Йому дуже сподобалася пісня і ідея кліпу "Light Up". Звичайно, ми були на сьомому небі від щастя від цієї новини! На зйомку Олександр приїхав о 6 ранку і викладався по повній. Цілий день він був на знімальному майданчику. Ми багато жартували, веселилися і взагалі вся знімальна група була від нього в захваті!" - додає Марія .

У зйомках також взяли участь діти-спортсмени. Був проведений масштабний кастинг, в якому брали участь понад 50 дітей. Режисером кліпу став Максим Балтер.

Відзначимо, Light Up - це відео, в якому кожен кадр просякнутий сильною емоцією, вірою і мрією, прагненням до перемоги. Кожна деталь в кліпі створена з великою любов'ю.

Хто такі ANNA MARIA

ANNA MARIA - український музичний дует сестер-близнюків Анни та Марії Опанасюк, заснований у 2004 році. Дует виконує авторську музику в стилях поп, соул і фанк. Сестри є "заслуженими артистами Автономної Республіки Крим" (2005).

Дует ANNA MARIA стали фіналістами популярного українського телепроекту "Шанс" (8 і 10 сезони), брали участь у шоу "Голос країни" на телеканалі 1+1, стали фіналістами національного відбору на Євробачення-2019 зі своєю піснею "My Road".