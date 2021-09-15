Разумков проти, щоб РНБО складала списки олігархів

Складання списків олігархів має бути прерогативою незалежної комісії, яку необхідно створити при Нацагентстві з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вважаю, що вирішувати, хто є олігархом, має незалежна комісія, обрана на конкурсній основі, що працює на громадських засадах. Там не буде такого великого навантаження, об'єктивно зарахувати до категорії олігархів у нас можна не так багато людей у країні. І така комісія може працювати при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) - не під НАЗК, а при НАЗК", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю.

За словами спікера парламенту, визначати, хто саме належить до олігархів, має максимально незалежна структура, а не Рада національної безпеки і оборони (РНБО). При цьому він наголосив, що під час підготовки законопроєкту не можна забувати про конституційні норми.

"РНБО не має функцій визнання тієї чи іншої людини будь-ким. Так само це межуватиме з повноваженнями й інших членів РНБО. Щоб не вийшло, як із законом про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ): через якийсь проміжок часу Конституційний Суд скаже свою позицію, і ми матимемо не дуже добрий вигляд і всередині держави, і за її межами", - сказав голова Верховної Ради.

Він нагадав, що перебування законопроєкту про деолігархізацію на експертизі в Європейській комісії за демократію через право (Венеціанській комісії) не є перешкодою для його розгляду в другому читанні в парламенті.

"Якщо законопроєкт буде готовий до розгляду, й на цьому наполягатимуть комітет і фракції Верховної Ради - так, він піде в зал, як це передбачає регламент. А якщо колеги озвучать іншу думку... Я прийму і один, і другий варіант. Я не маю обмежень для внесення його до порядку денного у зв'язку з тим, що його направлено до Венеціанської комісії", - сказав він.

Разумков нагадав, що подав свої правки до другого читання законопроєкту.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває він вплив олігархів на Верховну Раду, Разумков сказав:

"Я, як голова Верховної Ради, не спілкувався з представниками великого бізнесу, яких можна зарахувати до так званих олігархів, де на мене чинився б тиск або мене просили би про щось, а тим паче - за якісь профіти. Цього не було, немає і, сподіваюся, не буде. Чому? Можливо, тому, що розуміють, якою буде відповідь".