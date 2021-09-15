Кілька ефективних прийомів: як виховати ідеальну кішку

Застрибування на стіл, жування проводів, напад на ноги або руки людини, дряпання меблів - такої поведінки кішок більшості власників хотілося б уникнути. Деякі з цих занять обумовлені інстинктами тварини, а інші - просто шкідливими звичками, повідомляє Профиль.

Виховати ідеальну кішку і відучити вихованця від небажаної поведінки можна за допомогою декількох ефективних прийомів.

Знайти позитивне підкріплення

Кішки досить розумні, і у них непогана пам'ять. Їх цілком можна навчати. Домашні тварини добре реагують на позитивне підкріплення, і кішка може запам'ятати, після яких дій вона отримує те, що їй подобається.

Більшість чотириногих вихованців люблять увагу, ласощі та іграшки. Потрібно вибрати мотиватор, який спонукає кішку робити те, що хоче людина. По можливості рекомендується нагороджувати цим особливим предметом тільки під час навчання.

Чи не заохочувати погану поведінку

Кішки більш сприйнятливі до нагороди і пригощань, ніж до покарання. Однак погану поведінку вихованця можна припинити за допомогою декількох прийомів:

наклеїти двосторонній скотч або алюмінієву фольгу на поверхні, які потрібно захистити від кігтів вихованця;

використовувати відлякують кошти: деяким кішкам не подобається запах цитрусових, в зоомагазинах є спеціальні спреї для меблів і текстилю;

бризнути водою з розпилювача;

видати гучний звук або грюкнути в долоні;

потрясти банку з дрібними предметами всередині, наприклад, з монетками;

помістити кішку в кімнату без людей на 20 хв.

Уникати жорстокості

Тварин ніколи не слід карати фізично, завдавати їм болю і страждання. Спроби таким способом дати урок не працюють і можуть привести до більш руйнівного і навіть агресивної поведінки кішки. Не можна піднімати вихованця за загривок - це болісно. Кішка почне асоціювати людини з болем, і це тільки посилить небажану поведінку.