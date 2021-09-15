Зеленський зібрався в зону ООС: питання до Верховного Головнокомандувача
Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, як повідомляють джерела, найближчим часом може відвідати фронт ООС на Донбасі. Це перший візит Зеленського на фронт після початку інтенсивних обстрілів російських військ у липні.
Про це написав редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов у Facebook.
Він також запропонував список питань, на які має відповісти Верховний Головнокомандувач:
1. Яку тактику протиставить українська армія вогневим нальотам противника, в тому числі по командних пунктах українських батальйонів? Чи завдає наша армія удари по штабах батальйонів противника?
2. Чому збільшується заборгованість по грошовій платі військовослужбовців? Чому затримують виплату "бойових" - до місяця, піднаймання житла - до 4 місяців, на оздоровлення - до 9 місяців? Який наразі загальний обсяг заборгованості по обов'язкових виплатах для військових?
3. Чому на фронт не поставляються системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками і системи ППО, з огляду на збільшення числа вильотів російських БПЛА?
4. Чому не проводяться закупівлі і не поставляється у війська розвідувальні та ударні безпілотники, чому основні бойові завдання на фронті виконують безпілотники, кошти на які збирають волонтери?
5. Чому Міноборони не закуповує і не поставляє у війська тепловізійні приціли, велика кількість тепловізорів поставляється волонтерами, а не державою?
6. Чому Міноборони не закупило дизельне паливо і обсяги поставок недостатні, "вигрібають" НЗ (недоторканний запас - ред.)?
7. Чому обмежені поставки деяких видів боєприпасів для проведення стабілізаційних дій на фронті? Чому не закуповуються 120 мм мінометні міни?
"Дуже хотілося б почути відповіді і побачити рішення", - написав Юрій.