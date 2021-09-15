Ціни на газ в Європі перевищили 900 доларів

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах зросла ще майже на 18%. Вартість жовтневого ф'ючерсу на біржі ICE Futures 15 вересня оновила черговий рекорд і досягла 945 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, за даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу у європейських підземних сховищах на кінець серпня перебували на мінімальному за багато років рівні.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язане з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

Нагадаємо, вартість імпортного природного газу в Україні в серпні досягла 427,9 доларів за 1 тис. кубометрів.

Таким чином, порівняно з липнем ціна зросла на 19,7%.

Автор: Олександр Білоус