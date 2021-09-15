Папа Римський пересів на новий електрокросовер

Skoda презентувала особливий електромобіль Enyaq iV. Два кросовера створили спеціально для Папи Римського Франциска, повідомляє АвтоПортал.

Саме новий Skoda Enyaq iV став папамобілем під час візиту понтифіка до Словаччини. Також для супроводу Франциска виділили ще два кросовера Skoda Kodiaq.

На електромобілі Папа Римський пересувається по Братиславі та поїде на зустріч з президентом Словаччини Зузана Чапутовой. Також папський кортеж відвідає Кошице і Шаштін-Варте.

Папамобіль Skoda Enyaq iV забарвлений в строгий чорний колір, такого ж забарвлення і внутрішнє оздоблення. Крім того, з'явилися власники для прапорів. І традиційно на авто повісили номери SCV (Status Civitatis Vaticanae - «місто-держава Ватикан»).

Примітно, що це не перший електромобіль Папи Римського. Раніше чолі католицької церкви передали Toyota Mirai з водневими паливними комірками.