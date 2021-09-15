Систему ППО армії США може бути відправлено в Україну

Деякі члени Конгресу США внесли до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік поправку, яка створить тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена з метою продати або передати Україні нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, ідеться про потенційне відправлення батареї "Залізний купол" (Iron Dome), яку наразі використовує армія США.

"До версії законопроекту про оборонну політику на 2022 фінансовий рік комітету Палати представників США у справах збройних сил внесено поправку, яка потребує від Пентагону подання до Конгресу звіту з викладенням варіантів потенційного продажу або передання "наявних систем" Україні, які, ймовірно, не будуть розгорнуті найближчим часом" , - ідеться в статті Politico, опублікованій у вівторок.

Зазначено, що з моменту розгортання в Ізраїлі у 2011 році система "Залізний купол", створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один із найефективніших у світі засобів знищення ракет малої дальності.

"Ізраїльські військові заявили, що "Залізний купол" збив майже 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні декілька років", - пояснили в статті.

Наголошено, що у версії законопроекту про оборону на 2022 фінансовий рік комітету Палати представників США не зазначено будь-якої конкретної системи озброєнь, яку планують передати Україні.