Армія взяла на озброєння станцію виявлення "Фенікс-1"

На замовлення Міністерства оборони "Науково-виробничий комплекс "Іскра" розробив трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення "Фенікс-1".

Про це розповів міністр оборони Андрій Таран, якого цитує пресслужба відомства.

Розробка застосовуватиметься у складі зенітного ракетного комплексу "Бук-М1". Після низки успішних випробувань "Фенікс-1" прийнято на озброєння ЗСУ.

"Фенікс-1" буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси "Бук-М1" та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.