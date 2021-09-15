Принцу Гаррі - 37: як королівська сім'я привітала онука Єлизавети II (фото)

Сьогодні принц Гаррі відзначає день народження. Незважаючи на всі конфлікти, королівська сім'я не забула привітати бунтівного герцога зі святом, повідомляє Сегодня.

На деякий час королівська сім'я вирішила забути про старі образи. У Instagram Єлизавети II з'явилося привітання для онука. У InstaStories Букінгемський палац опублікував колаж з фото принца Гаррі . Є знімок і з дружиною Меган Маркл.

Вітаємо герцога Сассекського. Щасливого дня народження, – коротко сказано в публікації.

Привітали в соцмережах принца Гаррі принц Вільям і Кейт Міддлтон, які, за чутками, недавно помирилися з герцогом Сассекському.

З днем народження, принц Гаррі, – написали Кейт і Вільям.

Попри напружені стосунки, принц Чарльз публічно привітав сина з днем народження. Він опублікував колаж зі спільних фото з іменинником.