У МОЗ розповіли, які школи можуть відправити на карантин

У зв'язку із загостреною епідеміологічною ситуацією в Україні, є ймовірність, що країна із "зеленої" перейде в "жовту" зону карантину, повідомляє Вести.

Наразі Кабмін уже прийняв рішення про "жовті" і "зелені" COVID-сертифікати, відповідно до наявності яких буде вирішуватися питання про закриття шкіл.

У постанові Кабінету міністрів №1236 йдеться, що в разі переходу України в "жовту" зону навчальні заклади будуть працювати за умови наявності не менше 80% працівників з "жовтими" або "зеленими" COVID-сертифікатами.

А ось при "червоному" рівні епідемічної небезпеки навчальні заклади будуть працювати, тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Що означає "жовтий" і "зелений" сертифікат?

Згідно з новими змінами, COVID-сертифікат буде мати дві опції (так званий "жовтий" або "зелений") і буде містити інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

Так званий "жовтий" сертифікат буде містити інформацію про перше щеплення, а "зелений" - повний курс.