Це вбиває ваш стиль: Андре Тан назвав найбільші помилки в осінньому образі

Відомий український дизайнер і модельєр зі світовим ім'ям Андре Тан дав нові важливі поради. Він назвав найбільш поширені помилки, які допускають дівчата складаючи осінні образи, повідомляє 24 Канал.

Відомий український модельєр та дизайнер Андре Тан постійно на своїй сторінці в інстаграмі ділиться з шанувальниками фешн-порадами.

Що вбиває стиль за словами Андре Тана

Порушування правила багатошаровості

Фото з інстаграму дизайнера

Чорні колготки – не панацея

За словами Андре Тана, поєднання чорних колготок зі всіма чорними речами в гардеробі – табу. В такому образі не можна навіть виходити з дому. Дизайнер каже, що кольорові колготки і колготки з принтами – хіт сезону. Звертайте увагу на щільний капрон з розсипом білих горошків, ромбовидну клітинку, косу смужку на мікрофібрі або просто яскраву пару.

Фото з інстаграму дизайнера

Страх експериментів

Фото з інстаграму дизайнера

Чорний образ – осіння депресія

Модельєр просить прихильників не заганяти себе самостійно в апатію та осінню хандру. Замість того, щоб придбати черговий темний жакет, Андре Тан радить придбати шапочку яскравого тону і перевернути образ з ніг на голову!

Фото з інстаграму дизайнера

Заправляння одягу

"Якщо ви думаєте, що заправляючи речі, ви робите фігуру стрункішою, то ви глибоко помиляєтеся. Нехай краще ваш модний светр сидить вільно навипуск, тоді пропорції фігури будуть врівноважені. Завдяки правильній довжині спідниці (до середини ікри), таке поєднання особливо актуально в кежуал-образах" , – заявив Андре Тан.