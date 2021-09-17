Поради: як допомогти коту пристосуватися у новому домі

Переїзд у нове помешкання – це завжди стрес як для людей, так і для тварин. Оскільки коти дуже залежні від свого звичного простору, новий дім може здаватися їм небезпекою, повідомляє 24 Канал.

Важливо пам'ятати: переїзд – це насправді стресова ситуація для вашого кота. Проте, існує декілька лайфхаків, які допоможуть муркотуну швидше акліматизуватися у новому просторі і не почуватися вигнанцем.

Поступово знайомте кішку з її новим будинком

Кішки дуже прив'язані до свого оточення, тому зміни у них завжди викликають тривогу. Якщо ви коли-небудь переїжджали з кішками і вводили їх у нове господарство, ви знаєте, що найкраще робити це поступово. Йдеться спершу про перебування в одній кімнаті, згодом збільшуючи квадратуру і дозволяючи гуляти усім новим домом.

Такий спосіб знайомства дає можливість відчувати себе в безпеці в обмеженому просторі. Поставте лоток, лежанку, дряпалку і мисочки з кормом і водою в одній кімнаті з кішкою. Це дає можливість звикнути до нових звуків та запахів. І лише згодом варто дозволяти кішці виходити у новий простір.

Якщо кіт вирішить сховатися під ліжком чи у темному кутку, нехай там і сидить, не лізьте до нього з порадами й чіплянням. Він вийде тоді, коли почуватиметься безпечно.

Оточіть речами, які мають знайомий запах

Спробуйте розпакувати більшу частину речей зі старого будинку, перш ніж пустити кішку гуляти по новому помешканню. Покладіть у кімнату улюблену лежанку киці, ковдру, іграшки або будь-який знайомий їм предмет.

Розміщення предметів, які пахнуть звичним простором і людьми, також може допомогти. Наприклад, ви можете покласти старий светр або футболку для бігу – щось, що пахне вами і пахне домашнім. Оскільки кішки мають дуже чутливий ніс, так вони з'ясовують, чи безпечно щось чи ні.

Переконайтеся, що новий простір безпечний

Тримайте двері та вікна зачиненими та переконайтеся, що немає жодних проміжків чи отворів, куди кішка могла б втекти. Оскільки новий дім спричинить стрес, тварина може намагатися потрапити до старого. Так кішка може вдатися до втечі, думаючи, що це безпечніше, ніж новий простір.

Якщо ж ваші коти виходять на самовигул, переконайтеся, що у новому дворі немає отруйних рослин і небезпеки у вигляді бійцівських собак, траншей тощо.

Перший самовигул

Найкраще буде дати два тижні коту для пристосування у новому домі. Коли будинок стане йому знайомим, можете відпустити на самовигул. Через два тижні візьміть кота з собою на вулицю і дайте йому трохи дослідити простір. Приблизно через 10 хвилин візьміть його всередину.

З кожним днем збільшуйте час, поки тварина не почуватиметься в безпеці і не пізнає місцевість.

Важливо! Переконайтеся, що ваша кішка має на нашийнику правильно позначену нову адресу та ваш контактний номер телефону.

До того ж пам'ятайте: незалежно від того, який характер у тварини, адаптуватися до нового будинку буде важко. Не сваріть кота, але і не переслідуйте його щохвилини, показуючи гіперопіку. Мине час і тварина спокійно акліматизується у новому просторі.