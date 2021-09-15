Пітливість, втома і не тільки: медики назвали симптоми лімфоми

Ознаки часто розпливчасті та неспецифічні, тому ніколи не припускайте, що у вас цей тип раку, ґрунтуючись тільки на симптомах, повідомляє Clutch.

Багато видів раку не викликають будь-яких помітних симптомів, по крайній мере, на самих ранніх стадіях. Це часто трапляється з людьми з лімфомою, за умови, що вони мають низьку (повільно зростаючи) різновид.

За даними Cedars-Sinai, хвороба може прогресувати, перетворюючись на більш агресивний тип лімфоми протягом 5-10 років. У цей момент симптоми стають більш очевидними або викликають все більше занепокоєння.

Симптоми лімфоми:

Збільшення лімфатичних вузлів

Лімфома в першу чергу вражає лімфоцити. За даними клініки Клівленда, це особливий тип лейкоцитів, що утворюється в кістковому мозку і лімфатичних вузлах. Лімфоцити в основному розташовуються в лімфатичних вузлах, в тому числі в шиї, паху і пахви.

Коли здорові люди заражаються інфекцією, лімфатичні вузли залучають більше імунних клітин, щоб допомогти їм відбитися від загарбника. Ось чому вони можуть набрякати і викликати хворобливість, коли ви застуджуєтеся, - говорить Феліпе Саманьего, доктор медицини, професор відділення лімфоми / мієломи відділення онкологічної медицини онкологічного центру Андерсона при Техаському університеті.

Чотири стадії лімфоми

Однак у людей з лімфомою лімфатичні вузли можуть збільшуватися, тому що вони заповнені безліччю ракових клітин, пояснює клініка Клівленда. Ваша селезінка може збільшитися з тієї ж причини.

Вузли, які роздуваються через лімфому, зазвичай не такі болючі, як при інфекції, повідомляє Lymphoma Action, хоча деякі хворі на рак помічають біль.

Лихоманка та / або озноб

За словами Гері Шиллера, доктора медицини, професора гематології / онкології та директора відділення гематологічних злоякісних новоутворень / трансплантації стовбурових клітин Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, лихоманка-ще одна ознака того, що імунна система вашого організму активується. Цей механізм може бути активований, тому що ви підхопили інфекцію, з якою потрібно боротися вашому організму, або він може бути запущений раком, наприклад лімфомою.

Якщо у вас піднялася температура без видимої причини, обов'язково повідомте про це свого лікаря, щоб він досліджував і визначив першопричину.

Нічна пітливість

Ви можете прокидатися промоклим з різних причин, наприклад, у зв'язку з гормональними змінами, через менопаузи або аутоімунного захворювання. Але, за даними Інституту раку Дана-Фарбер, деякі пацієнти з лімфомою також відчувають нічне потовиділення. Цей симптом вказує на те, що у вас може підніматися температура ночами або виникати інші проблеми з регулюванням температури тіла.

Втрата апетиту

Відсутність почуття голоду або швидке насичення - ще одна можлива ознака лімфоми. Деякі пацієнти також відчувають нудоту, блювоту або болі в животі. Причина, на думку Американського онкологічного товариства, пов'язана з селезінкою: якщо вона збільшена за рахунок злоякісних лімфоцитів, вона може тиснути на живіт і викликати дискомфорт.

Стійка непереборна втома

Постійне відчуття сильної втоми-ще один можливий симптом лімфоми, хоча і нечіткий, тому що через безліч інших проблем ви можете відчувати себе виснаженим. Для людей з лімфомою Фонд досліджень лімфоми зазначає, що виснаження часто відбувається через анемію або нестачу червоних кров'яних тілець, які переносять кисень по всьому тілу. Оскільки пацієнти з лімфомою надмірно продукують злоякісні лімфоцити, в кістковому мозку залишається менше місця для виробництва інших здорових клітин, включаючи еритроцити.

Легкі синці або кровотечі

Це ще одна проблема, пов'язана з нестачею виробництва здорових клітин. Згідно з Lymphoma Action, люди з лімфомою можуть не виробляти достатньо тромбоцитів, які допомагають згортанню крові.

Кашель, тиск у грудях або задишка

Іноді лімфоми виникають у вилочковій залозі, іншій частині вашої імунної системи, яка розташована в грудях. Якщо ця залоза або інші лімфатичні вузли в грудях опухають, вони можуть тиснути на трахею і викликати кашель, біль грудей або тиск в грудях.

Незрозуміла втрата ваги

Якщо в минулому ви намагалися скинути зайву вагу, втрата ваги без особливих зусиль може здатися приводом для радості. Але правда в тому, що зниження значної кількості ваги (приблизно на 10% від вашої початкової маси тіла або більше за шість місяців) без внесення будь - яких змін у ваш звичайний режим харчування і вправ-це червоний маячок, що в організмі є проблеми.

Свербляча шкіра

Суха шкіра й алергія часто викликають свербіж, тому зазвичай нема про що турбуватися. Але якщо ви недавно почали відчувати незвичайний свербіж, особливо в руках, ногах або ступнях, це може бути пов'язано з лімфомою.

Експерти вважають, що невблаганний свербіж викликаний тим, що імунна система виділяє хімічні речовини (цитокіни), які можуть дратувати нервові закінчення в шкірі, повідомляє Центр раку Моффітта.