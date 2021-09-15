Масштабні військові навчання Росії і Білорусі завершилися

Міноборони Росії в середу, 15 вересня, оголосило про завершення спільних російсько-білоруських навчань Захід-2021, повідомляє Кореспондент.

У заходах взяли участь військовослужбовці військових частин та підрозділів Західного військового округу Збройних сил Росії, представники штабу керівництва та особовий склад військових контингентів збройних сил Вірменії, Білорусі, Індії, Казахстану, Киргизстану та Монголії, а також представник військової делегації Шрі-Ланки.

Навчання проходили в період з 10 вересня на дев'яти полігонах, розташованих на території РФ, в акваторії Балтійського моря, а також на п'яти полігонах Білорусі. У них брали участь близько 200 тисяч осіб, понад 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі понад 290 танків, понад 240 знарядь, реактивних систем залпового вогню і мінометів, близько 15 кораблів.