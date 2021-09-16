Як приготувати осетинський пиріг – головні секрети

Як приготувати осетинський пиріг – головні секрети

Пиріг – відмінний варіант для ситного обіду та навіть вечері, до того ж готуються всі пироги без винятку дуже швидко й просто. Достатньо всього лише – вибрати рецепт на ваш смак й готувати, але чітко дотримуючись пропорції, повідомляє Обозреватель.

Далі  рецепт незвичайного пирога, а саме – осетинського із зеленню та сиром, який ви приготуєте дуже швидко.

Інгредієнти:

  • кріп – 150 г
  • сметана – 100 г
  • зелена цибуля – 150 г
  • масло вершкове – 50 г
  • осетинський сир – 150 г
  • дріжджі сухі – 7 г
  • кефір – 250 мл
  • сіль – 0,5 ч. л.
  • масло вершкове – 50 г
  • борошно пшеничне – 2 склянки.

Спосіб приготування:

  1. Тісто: розведіть дріжджі в 0,5 склянці кефіру.
  2. Просійте борошно, додайте сіль, налийте кефір, дріжджі та розм'якшене вершкове масло, ретельно перемішайте й руками замісіть тісто.
  3. Викладіть його в велику миску, накрийте харчовою плівкою й так залиште на 1,5-2 години, щоб воно добре "підійшло".
  4. Начинка: помийте всю зелень, наріжте дрібно. Натріть сир й додайте туди ж, ретельно перемішайте.
  5. Готове тісто добре розкачайте, викладіть начинку й правильно скрутіть, а саме – витягніть руками кінці пирога й поступово стягніть їх до центру, вологими руками акуратно їх защипайте, щоб начинка не випала.
  6. Змастіть форму для запікання вершковим маслом, перекладіть пиріг, обов'язково зробіть всередині отвір та вставте трубочку, відправте на 15-20 хвилин випікатися при 200 С.
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