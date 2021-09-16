Як приготувати осетинський пиріг – головні секрети
Пиріг – відмінний варіант для ситного обіду та навіть вечері, до того ж готуються всі пироги без винятку дуже швидко й просто. Достатньо всього лише – вибрати рецепт на ваш смак й готувати, але чітко дотримуючись пропорції, повідомляє Обозреватель.
Далі рецепт незвичайного пирога, а саме – осетинського із зеленню та сиром, який ви приготуєте дуже швидко.
Інгредієнти:
- кріп – 150 г
- сметана – 100 г
- зелена цибуля – 150 г
- масло вершкове – 50 г
- осетинський сир – 150 г
- дріжджі сухі – 7 г
- кефір – 250 мл
- сіль – 0,5 ч. л.
- масло вершкове – 50 г
- борошно пшеничне – 2 склянки.
Спосіб приготування:
- Тісто: розведіть дріжджі в 0,5 склянці кефіру.
- Просійте борошно, додайте сіль, налийте кефір, дріжджі та розм'якшене вершкове масло, ретельно перемішайте й руками замісіть тісто.
- Викладіть його в велику миску, накрийте харчовою плівкою й так залиште на 1,5-2 години, щоб воно добре "підійшло".
- Начинка: помийте всю зелень, наріжте дрібно. Натріть сир й додайте туди ж, ретельно перемішайте.
- Готове тісто добре розкачайте, викладіть начинку й правильно скрутіть, а саме – витягніть руками кінці пирога й поступово стягніть їх до центру, вологими руками акуратно їх защипайте, щоб начинка не випала.
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом, перекладіть пиріг, обов'язково зробіть всередині отвір та вставте трубочку, відправте на 15-20 хвилин випікатися при 200 С.