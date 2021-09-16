Як приготувати осетинський пиріг – головні секрети

Пиріг – відмінний варіант для ситного обіду та навіть вечері, до того ж готуються всі пироги без винятку дуже швидко й просто. Достатньо всього лише – вибрати рецепт на ваш смак й готувати, але чітко дотримуючись пропорції, повідомляє Обозреватель.

Далі рецепт незвичайного пирога, а саме – осетинського із зеленню та сиром, який ви приготуєте дуже швидко.

Інгредієнти:

кріп – 150 г

сметана – 100 г

зелена цибуля – 150 г

масло вершкове – 50 г

осетинський сир – 150 г

дріжджі сухі – 7 г

кефір – 250 мл

сіль – 0,5 ч. л.

масло вершкове – 50 г

борошно пшеничне – 2 склянки.

Спосіб приготування: