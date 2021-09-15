Китай обмежить число виробників електромобілів

Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР (MIIT), яка сертифікує всі нові моделі, заявило, що в Китаї розвелося «занадто багато» виробників електрокарів, повідомляє Autoconsulting.

«В основному це невеликі і розрізнені компанії. Ми будемо заохочувати їх злиття і реструктуризацію», - підкреслив міністр Сяо Яцин.

Згідно з квітневим звітом державного агентства Xinhua, випуском електрокарів в країні займається близько 300 фірм. До швидкого росту привели податкові пільги та інші стимули. Зіграли роль і субсидії для покупців, які становлять, за даними MIIT, 33 млрд юанів за п'ять років. В результаті виникли надлишкові потужності, оскільки підприємства використовують свої в середньому на 53%.

За вісім місяців 2021-го продажу електромобілів в КНР зросли більш ніж в три рази (до 1,48 млн машин). «Великою трійкою» вважаються Nio, Li Auto і Xpeng Motors (на зображенні). Загальна кількість підприємств, пов'язаних з виробництвом електрокарів і гібридів, перевищує 321 000, якщо вірити базі даних Qichacha. Багато швидко розорюються, але їм на зміну відразу приходять нові гравці.