ЄС виділить ще 100 млн євро на гуманітарну допомогу Афганістану

ЄС виділить ще 100 млн євро на гуманітарну допомогу Афганістану

Євросоюз витратить на гуманітарну допомогу Афганістану ще сто мільйонів євро. Про це у зверненні до Європейського парламенту заявила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Лента.Ру.

Сума, що виділяється Брюсселем, буде частиною пакету, який організація надасть Афганістану в майбутні тижні.

"Ми знаходимося на стороні афганського народу, на боці журналістів, правозахисників, жінок і дітей", - додала глава виконавчої влади Євросоюзу.

За словами фон дер Ляєн, ситуація в Афганістані стрімко погіршується. Тому країни Європи повинні робити все, що в їх силах, щоб уникнути голоду і гуманітарної катастрофи. Також глава ЄК закликала підтримувати афганців, які виїхали зі своєї країни в сусідні держави.

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