ЄС виділить ще 100 млн євро на гуманітарну допомогу Афганістану

Євросоюз витратить на гуманітарну допомогу Афганістану ще сто мільйонів євро. Про це у зверненні до Європейського парламенту заявила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Лента.Ру.

Сума, що виділяється Брюсселем, буде частиною пакету, який організація надасть Афганістану в майбутні тижні.

"Ми знаходимося на стороні афганського народу, на боці журналістів, правозахисників, жінок і дітей", - додала глава виконавчої влади Євросоюзу.

За словами фон дер Ляєн, ситуація в Афганістані стрімко погіршується. Тому країни Європи повинні робити все, що в їх силах, щоб уникнути голоду і гуманітарної катастрофи. Також глава ЄК закликала підтримувати афганців, які виїхали зі своєї країни в сусідні держави.