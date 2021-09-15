Для довгого життя: що треба зробити кожному до 60 років

Фахівці провели масштабне дослідження, спрямоване на вивчення обміну речовин у людей протягом усього життя. Його результати прокоментувала кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог клініки МДУ Зухра Павлова, повідомляє Профиль.

Згідно з висновками, до яких прийшли дослідники, метаболізм не змінюється протягом майже 40 років (в період c 20 до 60 років) як у чоловіків, так і у жінок. Вчені також відзначають, що у останніх він в принципі повільніше.

"Так що якщо ви поправилися до 60 років - уповільнення метаболізму тут ні до чого", - написала медик на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що "як би добре ми не виглядали, в 60 років починаються вікові болячки і сповільнюється метаболізм".

Лікар уточнила, що бувають і індивідуальні особливості. За її словами, є люди від природи не тільки з дуже високим метаболізмом, а й з дуже низьким. Але в цілому це звичайний виняток з правила.

У зв'язку з цим ендокринолог порекомендувала кожному до 60 років підходити гранично готовим. Вона радить зберігати хорошу форму, а також набрати м'язів.