Єфремов залишиться відбувати повний строк в колонії - суд відхилив прохання актора

Актор Михайло Єфремов в минулому році був засуджений до восьми років позбавлення волі. Пізніше йому вдалося зменшити строк до семи з половиною років. Сьогодні артист знову спробував домогтися пом'якшення покарання, повідомляє Сегодня.

Михайло Єфремов відбуває покарання у виправній колонії в Білгородській області за смертельне ДТП в Москві, в якому він був визнаний винним.

Сьогодні в Москві відбулося судове слухання, на якому актор з адвокатами спробував домогтися пом'якшення вироку. На жаль, суд прохання відхилив.

Повідомляється, що під час судового засідання 57-річний Єфремов взяв слово і розповів про передісторію ДТП, винуватцем якої він опинився. Він зізнався, що почав зловживати алкоголем через низку проблем і переживань, зокрема через смерть матері, а також близької людини, актриси і театральної режисерки – Галини Волчек. Також артист поскаржився на здоров'я і зазначив, що в колонії воно тільки погіршуватиметься.