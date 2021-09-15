Ексглава МОЗ заявив, що у Арестовича "проблеми з психікою"
Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що радник глави Офісу президента Олексій Арестович може мати проблеми з психікою, повідомляє УНИАН.
Про це він написав у Facebook, коментуючи останню скандальну заяву Арестовича, в якій той називає АТО -
"курортом для хлопчиків".
"З медичної точки зору у даної особи є підозра на психічне захворювання. З політичної - цей суб’єкт немає жодного морального права бути спікером ТКГ. За 7 років війни загинуло більше 15 тисяч людей. І ось такі спікери і радники ганьблять їхню пам’ять і Україну в цілому", - вважає Степанов.
Він додав, що попри те, що слова Арестовича були сказані багато років тому, "такі клінічні випадки не мають терміну давності".
"З роками хвороба лише прогресувала…", - пише він.
Й іронічно допускає, що військові можуть провести екскурсію Арестовичу по "найспекотніших курортах Донбасу".
Що сказав Арестович про АТО
Напередодні ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео, де Арестович заявляє, що АТО - це
"великий курорт для хлопчиків".
"Навколо АТО існує величезний міф і кількість міфів про те, що наші хлопці страждають, гинуть... АТО - це великий курорт, такий для хлопчиків. Великий піонер-табір. Там свято непослуху. Вони вириваються від дружин, від дітей і від тещ туди. Смажать м'ясо і живуть, як годиться українському козаку в степу. Дме вітер, там абсолютна свобода...", - сказав тоді Арестович.
Пізніше Арестович відреагував на відео, опубліковане Аваковим. Зокрема, заявив, що його слова про АТО, які він озвучує на відео, були сказані в 2016 році. А публікацію відео Аваковим пов'язав із початком політичного сезону.