Чорновола вбили ударами кастета - колишній заступник генпрокурора

Лідер Народного Руху України В'ячеслав Чорновіл загинув не в дорожньо-транспортній пригоді, а внаслідок вбивства кастетом. Про це заявив колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми розслідували справу про вбивство Чорновола ще тоді (за часів президентства Леоніда Кучми - ред.) і встановили, що Чорновола вбили чотирма ударами кастета в потиличну частину голови і таким самим кастетом добили водія" , - сказав Голомша в ефірі "4 каналу".

Відповідаючи на уточнююче питання "чи було це точно не ДТП?", Голомша підкреслив: "Безперечно, що це було не ДТП ... У мене така сформована думка і переконання. І така ж думка у слідчого і в керівника оперативної служби".

"Було встановлено відключення подушок безпеки, підробка (документа - ред.) огляду місця події, було встановлено місце вбивства на Волині основного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми "розкрутили" експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола" , - додав він.

У той же час, за словами Голомші, "в період найбільш активної фази розслідування цього та інших резонансних кримінальних справ у нього під "фейковими приводами" забрали справи і передали їх іншому заступнику генпрокурора".

Він уточнив, що "вилучення справ відбулося за генпрокурора Олександра Медведька".

Чорновіл трагічно загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі під Києвом, коли його автомобіль зіткнувся на шосе з "КамАЗом", що розвертався. Загинув також водій політика Євген Павлов, постраждав прес-секретар.

Соратники Чорновола неодноразово заявляли про політичне вбивство.

У червні 2010 року прокуратура Києва провела ексгумацію тіла Чорновола для повторної комісійної судово-медичної експертизи. Експертиза проводилася на прохання родичів загиблого і була необхідна для усунення розбіжностей у доказовій базі при розслідуванні кримінальної справи, тобто, для встановлення характеру отримання тілесних ушкоджень і встановлення причин смерті лідера НРУ.

У серпні 2011 року експертиза тіла Чорновола встановила, що він загинув у результаті травм, отриманих у ДТП. 21 січня 2014 року Бориспільський міжрайонний суд закрив справу про загибель Чорновола. Однак у квітні 2014 року розслідування було знову відновлено. Колегія суддів Апеляційного суду Київської області направила справу про загибель лідера Народного Руху України Чорновола на додаткове розслідування в прокуратуру, задовольнивши таким чином клопотання потерпілих у справі. Зокрема, суд скасував рішення Бориспільського міськрайонного суду про закриття цієї справи.