Президентка Єврокомісії закликала не допустити "пандемії невакцинованих"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала прискорити темпи вакцинації проти COVID-19, щоб запобігти "пандемії нещеплених", повідомляє Европейская правда.

"Ми бачимо тривожні відмінності в рівнях вакцинації в нашому Союзі. Тому нам потрібно продовжувати імпульс. І Європа готова. Ми забезпечили 1,8 мільярда додаткових доз. Цього достатньо для нас і наших сусідів, коли знадобляться бустерні дози. Давайте зробимо все можливе, щоб це не переросло в пандемію нещеплених" , - заявила фон дер Ляєн.

Вона також оголосила про виділення ще 200 мільйонів доз вакцин для країн з низьким та середнім рівнем доходу до середини наступного року.

Станом на кінець серпня 70% дорослого населення 27 країн ЄС було повністю вакциновано від коронавірусу.