Продажі дорогих смартфонів стійко ростуть

Компанія Counterpoint Technology Market Research оприлюднила свіжі статистичні дані щодо світового ринку смартфонів преміум-класу: мова йде про пристрої вартістю від $400, повідомляє 3Dnews.

За оцінками, у другому кварталі нинішнього року в зазначеному ціновому сегменті було зафіксовано зростання на 46% в річному численні. При цьому загальний обсяг глобального ринку розумних телефонів за той же період збільшився на 26%.

Зростає внесок преміальних смартфонів в загальний продаж стільникових апаратів. Так, якщо в другому кварталі минулого року він становив приблизно 21%, то тепер - 24%.

Безумовним лідером сегменту залишається Apple. Причому якщо рік тому ця компанія контролювала 48% зазначеного сектора, то в другій чверті нинішнього року - 57%. Пояснюється настільки істотне зростання високою популярністю смартфонів сімейства iPhone 12.

На другому місці в рейтингу знаходиться Samsung. Частка південнокорейського гіганта за рік скоротилася з 22% до 17%. Замикає трійку китайська Huawei: під гнітом американських санкцій компанія здала позиції з 17% до 6%.

Крім того, до першої п'ятірки входять Xiaomi і OPPO. Обидві ці компанії зміцнили становище: перша - з 4% до 6%, друга - з 2% до 5%.