Монатік з дружиною полетів в Італію: фото романтичного вікенду

Український мультиартист Монатік та його дружина Ірина відправилися в коротку романтичну мандрівку. Закохані полетіли в Мілан, де разом насолоджуються красою стародавніх вуличок і модних бутиків, повідомляє 24 Канал.

У перерві між гастролями Монатік (справжнє ім'я – Дмитро Монатік) вирішив декілька днів провести лише з дружиною. Вони відпочивають, гуляють вуличками Мілану та оновлюють гардероб в елітних бутиках.

Монатік з дружиною в Мілані

Світлини з вікенду закохані публікують на особистих сторінках в інстаграмі. Для прогулянки торговим центром і містом Дмитро обрав стильний костюм в клітинку сірого кольору, що складався з вкорочених штанів і піджака, та білу сорочку. З взуття обрав білі кросівки. Яскравими доповненнями його аутфіту стали кольорові шнурівки та квітка на піджаку. Також артист одягнув оригінальні сонцезахисні окуляри.

Ірина гуляла разом із чоловіком у бежевих штанах, клітчастому піджаку та білій футболці. Одяг поєднала з чорним взуттям. Серед аксесуарів її look довершували намисто, сережки та сумочка.

Фото з інстаграму Монатіка

Фото з інстаграму Монатіка

"Одного разу в Мілані з улюбленим модником" , – написала Ірина під фото.