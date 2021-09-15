У Києві провели пам'ятну ходу до роковин "Бабиного Яру"

Сьогодні, 15 вересня, єврейська громада Києва напередодні релігійного свята Йом-Кіпур пройшла маршем пам'яті "Шляхом смерті", повідомляє Дом.

80 років тому, 29-30 вересня 1941 року, у Києві від вулиці Дорогожицької вулицею Іллєнка нацистські окупанти провели до Бабиного Яру натовп з 33 тис. євреїв. Протягом двох днів усі ці люди були розстріляні.

Масові розстріли в Бабиному Яру — одна з найтрагічніших сторінок в історії Другої світової війни. Історики називають жихливі цифри — жертвами німецько-фашистських окупантів стали близько 200 тис. людей. І більшість з них — євреї (понад 30 тис. осіб).