У Мінську судять громадянина України за участь у протестах

У Заводському районному суді Мінська розглядають кримінальну справу проти політвʼязня громадянина України Михайла Ференца через його участь у протестних маршах влітку і восени минулого року, повідомляє Вясна.

Так, відомо, що Михайло – уродженець Донецька, він з родиною живе у Білорусі з 2012 року.

Його затримали 16 вересня 2020 року, було ухвалено рішення про його вислання з країни, але потім це рішення зупинили. Пресслужба МВС Білорусі 20 квітня цього року повідомила про затримання Ференца й опублікувала відео, у якому він закликає білорусів "заспокоїти хвилювання, перейти в мирне русло, почати нормальний діалог і перестати збурювати країну".

"Українцю закидають участь у трьох маршах торік – 30 серпня (Марш миру і незалежності), 6 вересня (Марш єдності) і 13 вересня (Марш героїв). За версією обвинувачення, на них він "заважав проїзду громадського транспорту, перекриваючи дороги, голосно плескаючи руками, чим порушував спокій громадян, не підкорявся співробітникам міліції, порушив роботу підприємств і організацій" , – йдеться у повідомленні.

Ференца обвинувачують за двома статтями кримінального кодексу Білорусі – участь у діях, які грубо порушують громадський порядок і організація осквернення споруд і псування майна.

Українець своєї провини не визнає, давати свідчення у суді відмовився.

Крім того, як цивільного позивача суд допитав представницю жеку Фрунзенського району Мінська, вона розповіла, що чоловік наніс трафаретом на території району протестну символіку, слова "тарган" і гасла, чим завдав збитків у розмірі 2611 білоруських рублів ($1058).