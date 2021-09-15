Як прибрати пігментні плями після акне: засоби та методи

Постакне виникає внаслідок ураження обличчя висипом вугрів, а також при безграмотному або самостійному лікуванні висипань, повідомляє Beauty HUB.

Сліди від акне відносяться до постзапальної пігментації й найчастіше виникають при неправильному догляді за запаленнями, а також, як наслідок несвоєчасного або неграмотного лікування вугрового висипу. При цьому чим складнішим було лікування і перебіг акне, тим глибшими можуть бути сліди. Якщо лікування зовсім не буде, це може призвести до різних патологій шкіри. Чим молодший і здоровіший організм, тим більша ймовірність повної і більш швидкої регенерації шкіри.

Які бувають сліди від акне

Постакне може проявлятися по-різному.

Розширені пори. Ця проблема виникає внаслідок тривалого, надмірного виділення і скупчення секрету. При цьому відбувається ущільнення стінок сальної залози, порушення текстури шкіри і потовщення рогового шару. Чим більше розширених пор , тим більше нерівностей вони створюють.

Ця проблема виникає внаслідок тривалого, надмірного виділення і скупчення секрету. При цьому відбувається ущільнення стінок сальної залози, порушення текстури шкіри і потовщення рогового шару. Чим більше , тим більше нерівностей вони створюють. Стійкі плями червоного або синюшного кольору з’являються при видавлюванні глибоких прищів і неправильному впливі на запалення. Такі плями часто стають помітнішими на холоді.

з’являються при видавлюванні глибоких прищів і неправильному впливі на запалення. Такі плями часто стають помітнішими на холоді. Рубці з’являються внаслідок пошкодження цілісності шкіри. Як правило, вони з’являються через відсутність лікування акне, його неправильного лікування і неконтрольованого видавлювання прищів.

з’являються внаслідок пошкодження цілісності шкіри. Як правило, вони з’являються через відсутність лікування акне, його неправильного лікування і неконтрольованого Гіпер- і депігментація з’являється після тривалого запалення або травмування.

Як позбутися слідів постакне

Перш ніж приступати до лікування таких плям, потрібно переконатися у відсутності запалення на шкірі. Активна стадія вугрової хвороби є протипоказанням до лікування плям після акне. Будь-який метод, який використовується для усунення слідів від акне підбирається індивідуально.

Лікар-косметолог, крім грамотного домашнього догляду, може запропонувати апаратні методики, пілінги та ін’єкції.

При наявності розширених пор можуть застосовуватися препарати, які будуть регулювати активність сальних залоз і нормалізувати їх роботу. Також лікар-косметолог може запропонувати кислотні пілінги, які будуть допомагати оновлювати верхній шар шкіри.

При застійних плямах можуть застосовуватися хімічні пілінги, які будуть зменшувати запалення. Різні препарати з вітаміном С також відмінно справляються зі зміцненням дрібних судин і висвітленням існуючої пігментації. Також лікарі-дерматологи використовують препарати з вітаміном К. Застосовувати такі препарати можна тільки за рекомендацією лікаря.

Серед аптечних засобів можна відзначити препарати, які містять іхтіол, ізопропіловий спирт, камфору, нікотинову кислоту. Залежно від глибини застійної плями можуть застосовуватися різні методики з оновлення верхнього шару шкіри і її освітлення. Будь-яка методика буде підбиратися індивідуально, залежно від фототипу шкіри, її особливостей і реакцій на ті чи інші препарати.

Рубці є найбільш серйозними ускладненнями після лікування акне. Для позбавлення рубців постакне використовують методи, які стимулюють вироблення колагену. Також можуть бути задіяні методики, які спрямовані на відлущування того шару шкіри, якого досягає рубець. Хімічні пілінги з високим вмістом кислот, апаратні методики у вигляді різних шліфувань, ін’єкційні методики – будь-який метод підбирається індивідуально лікарем.

Безумовно, плями після акне доставляють естетичний дискомфорт для його власників, але варто відзначити, що самостійно позбавитися такої пігментації досить складно, особливо якщо такі плями присутні давно. Тому найкращою рекомендацією буде звернення до лікаря-косметолога. Якщо ви не бажаєте ходити на процедури в кабінет, лікар зможе підібрати вам грамотний домашній догляд, який не так швидко, але все ж допоможе позбутися плям після акне.