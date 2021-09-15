Митне оформлення автівок перевели в електронну форму

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про реалізацію експериментального проекту щодо митного оформлення транспортних засобів. Оформлення автівок переводиться в цифрову форму, повідомляє РБК-Україна.

Про це йшлося на засіданні уряду 15 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, станом на сьогодні митне оформлення транспортних засобів передбачає необхідність заповнення фізичними та юридичними особами попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття та/або митної декларації в письмовій формі, що спричиняє зазначеним особам певних незручностей, пов'язаних з відсутністю досвіду заповнення даних видів декларацій.

Документом визначаються особливості здійснення митного оформлення наземних транспортних засобів, які класифікуються за товарною позицією 8703 згідно з УКТ ЗЕД (легкові автівки), що ввозяться на митну територію України.

Документ передбачає:

здійснення митного оформлення транспортних засобів з метою їх випуску у вільний обіг шляхом подання попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття та/або митної декларації в усній формі;

вичерпний перелік документів, необхідних для митного оформлення транспортного засобу (реєстраційний (технічний) документ, документ, що посвідчує особу, документ, що засвідчує присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а також документ, що посвідчує повноваження особи на представництво;

подання документів в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного додатку Порталу Дія;

нарахування митних платежів в автоматичному режимі, які підлягають сплаті з використанням Порталу Дія або через банківські установи, електронні платіжні системи;

сплату митних платежів протягом 10 календарних днів з дня формування та надсилання особі повідомлення та реквізитів на їх оплату програмними засобами Порталу Дія;

завершення митного оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.

Автор: Олександр Білоус