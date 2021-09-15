Реброва визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ

Українець Сергій Ребров став найкращим тренером серпня в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляється на офіційній сторінці клубу в Twitter.

Нашого співвітчизника привітали з цією нагородою. На рахунку "Аль-Айна", який очолює український фахівець, три перемоги в трьох матчах з різницею забитих і пропущених голів 6:1.

Реброва привітали зі званням найкращого тренера місяця. Джерело: Twitter "Аль-Айна"

Це дозволяє "Аль-Айну" ділити перше місце в чемпіонаті з "Аль-Шаржею". Останні поступаються команді Реброва за вищевказаним показником – їхня різниця голів складає 5:2.

Таблиця чемпіонату ОАЕ. Джерело: Flashscore

Нагадаємо, що на початку літа Сергій Станіславович підписав контракт із клубом з ОАЕ після того, як залишив угорський "Ференцварош", пропрацювавши з командою три роки. За цей час українець тричі виграв місцевий чемпіонат і вперше за 25 років вивів "фраді" у груповий етап Ліги чемпіонів у 2020 році.