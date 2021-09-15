4 найважливіших вітаміна для росту м'язів

Слово «вітамін» походить від латинського слова «vita», тобто «життя». Це означає, що вітаміни життєво необхідні для підтримки нашого організму, повідомляє Прогресс.

І, звичайно ж, якщо ми займаємося спортом, то ми повинні надавати особливого значення тому, щоб отримувати необхідну добову дозу, тому що вітаміни приймають дуже велику участь в синтезі білка та фактично вітаміни допомагають нам будувати м'язи.

А які з вітамінів найголовніші, які з них забезпечують будівництво м'язів найбільшою мірою, і на які з них потрібно звертати особливу увагу в нашому раціоні? Далі детально розберемо ці питання в даному відеоролику.