Валютний ринок середи: хід торгів

Зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку﻿ припинилося. У середу торгівля триває у вузькому діапазоні 26,63-26,665 гривень.

З самого ранку число бажаючих купити долар в 2-2,5 рази перевищує число продавців. Національний банк уже звично виходив з інтервенцією на покупку валюти і скупив пропозиції в районі 26,65 гривень на суму 5 млн доларів, після чого пішов з ринку і більше не повертався. На думку аналітиків, такі незначні покупки регулятора не впливають на ситуацію на міжбанку.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні коливається в межах 26,71-26,74 гривень: вранці «американця» продавали по 26,73-26,74 гривень, до обіду цінник опустили до 26,71-26,72 гривень. Як бачимо, в порівнянні із вчорашнім днем ціна не змінилася.

Євро на FOREX сьогодні спочатку опустився до позначки 1,1798 долара, а потім виріс до 1,1831 долара. Євро другий день поспіль рухається в діапазоні 1,1798-1,1841 долара, не в змозі визначитися з подальшим напрямком. Готівковий євро в першій половині дня продавали по 31,45-31,49 гривень.

Російський рубль знову виріс до 72,62 рублів за долар після того, як ціна газу в Європі досягла $980 за тис. куб. метрів. До історичного максимуму - $1000 за тис. куб. метрів залишилося зовсім небагато. Ціна готівкового рубля в столиці не змінилася: як і вчора, сьогодні його продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.