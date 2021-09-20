Найпопулярніші страви у фритюрі, які можна приготувати вдома

Їжа у фритюрі завжди виходить смачною, але є й мінуси – вона дуже жирна через великої кількості олії, на якій вона готується. Їсти її безумовно можна, але не зловживати кожного дня, повідомляє Обозреватель.

Рецепти найпопулярніших і смачних страв у фритюрі, які ви з легкістю приготуєте вдома.

1. Броколі у фритюрі

Брокколі у фритюрі

Інгредієнти:

Броколі – 500 г.

Яйця – 2 шт.

Борошно – 3-4 ст. л.

Твердий сир – 100 г.

Сіль, перець – за смаком

Олія – 1 стакан.

Спосіб приготування:

Для кляра: в блендері збийте до однорідності борошно, сіль, перець та яйця. Налийте у фритюр соняшникову олію, добре нагрійте. Броколі розділіть на суцвіття й кожен шматочок умочіть в клярі, затамувавши відразу перекладіть у олію й смажте до готовності.

2. Курячі крильця у фритюрниці

Курячі крильця у фритюрниці

Інгредієнти:

Крильця курячі – 1кг

Яйця – 3-4 шт.

Борошно – 250 г

Сіль – 2 ст. л.

Чорний мелений перець – 0,5 ч. Л.

Спосіб приготування:

Помийте крила під проточною водою. У мисці добре збийте яйця з сіллю, в іншу миску насипте борошно й додайте перець, перемішайте. Беремо крильця й паніруємо спочатку в борошні, після – обмакиваем в яйці й знову в борошні. У фритюр заливаємо олію, гріємо й добре обсмажуємо крила – близько 5-10 хвилин. Обов'язково перекладіть їх на паперовий рушник, щоб зайвий жир стік.

3. Креветки темпура

Креветки темпура

Інгредієнти

Соняшникова олія – в залежності від місткості фритюрниці

Яйця – 1-2 шт.

Креветки – 400-500 г

Молоко або сметана – 2-3 ст. л.

Пшеничне борошно – 1/3 склянки

Сіль, перець – за смаком

Панірувальні сухарі – жменя

Спосіб приготування: