Найпопулярніші страви у фритюрі, які можна приготувати вдома

Їжа у фритюрі завжди виходить смачною, але є й мінуси – вона дуже жирна через великої кількості олії, на якій вона готується. Їсти її безумовно можна, але не зловживати кожного дня, повідомляє Обозреватель.

Рецепти найпопулярніших і смачних страв у фритюрі, які ви з легкістю приготуєте вдома.

1. Броколі у фритюрі

Брокколі у фритюрі
Брокколі у фритюрі

Інгредієнти:

  • Броколі – 500 г.
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 3-4 ст. л.
  • Твердий сир – 100 г.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Олія – 1 стакан.

Спосіб приготування:

  1. Для кляра: в блендері збийте до однорідності борошно, сіль, перець та яйця.
  2. Налийте у фритюр соняшникову олію, добре нагрійте.
  3. Броколі розділіть на суцвіття й кожен шматочок умочіть в клярі, затамувавши відразу перекладіть у олію й смажте до готовності.

2. Курячі крильця у фритюрниці

Курячі крильця у фритюрниці
Курячі крильця у фритюрниці

Інгредієнти:

  • Крильця курячі – 1кг
  • Яйця – 3-4 шт.
  • Борошно – 250 г
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Чорний мелений перець – 0,5 ч. Л.

Спосіб приготування:

  1. Помийте крила під проточною водою.
  2. У мисці добре збийте яйця з сіллю, в іншу миску насипте борошно й додайте перець, перемішайте.
  3. Беремо крильця й паніруємо спочатку в борошні, після – обмакиваем в яйці й знову в борошні.
  4. У фритюр заливаємо олію, гріємо й добре обсмажуємо крила – близько 5-10 хвилин.
  5. Обов'язково перекладіть їх на паперовий рушник, щоб зайвий жир стік.

3. Креветки темпура

Креветки темпура
Креветки темпура

Інгредієнти

  • Соняшникова олія – в залежності від місткості  фритюрниці
  • Яйця – 1-2 шт.
  • Креветки – 400-500 г
  • Молоко або сметана – 2-3 ст. л.
  • Пшеничне борошно – 1/3 склянки
  • Сіль, перець – за смаком
  • Панірувальні сухарі – жменя

Спосіб приготування:

  1. Помийте креветки в холодній воді, навіщо – добре їх посоліть, поперчіть й перемішайте.
  2. У миску розбийте яйце, додайте молоко або сметану, борошно, все перемішайте.
  3. Спочатку креветки умочайте в яєчну суміш, після – в панірувальні сухарі та опускаємо у фритюрницю з гарячою олією та смажимо до готовності.
  4. Викладіть обов'язково після на паперовий рушник.
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