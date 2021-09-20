Найпопулярніші страви у фритюрі, які можна приготувати вдома
Їжа у фритюрі завжди виходить смачною, але є й мінуси – вона дуже жирна через великої кількості олії, на якій вона готується. Їсти її безумовно можна, але не зловживати кожного дня, повідомляє Обозреватель.
Рецепти найпопулярніших і смачних страв у фритюрі, які ви з легкістю приготуєте вдома.
1. Броколі у фритюрі
Інгредієнти:
- Броколі – 500 г.
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 3-4 ст. л.
- Твердий сир – 100 г.
- Сіль, перець – за смаком
- Олія – 1 стакан.
Спосіб приготування:
- Для кляра: в блендері збийте до однорідності борошно, сіль, перець та яйця.
- Налийте у фритюр соняшникову олію, добре нагрійте.
- Броколі розділіть на суцвіття й кожен шматочок умочіть в клярі, затамувавши відразу перекладіть у олію й смажте до готовності.
2. Курячі крильця у фритюрниці
Інгредієнти:
- Крильця курячі – 1кг
- Яйця – 3-4 шт.
- Борошно – 250 г
- Сіль – 2 ст. л.
- Чорний мелений перець – 0,5 ч. Л.
Спосіб приготування:
- Помийте крила під проточною водою.
- У мисці добре збийте яйця з сіллю, в іншу миску насипте борошно й додайте перець, перемішайте.
- Беремо крильця й паніруємо спочатку в борошні, після – обмакиваем в яйці й знову в борошні.
- У фритюр заливаємо олію, гріємо й добре обсмажуємо крила – близько 5-10 хвилин.
- Обов'язково перекладіть їх на паперовий рушник, щоб зайвий жир стік.
3. Креветки темпура
Інгредієнти
- Соняшникова олія – в залежності від місткості фритюрниці
- Яйця – 1-2 шт.
- Креветки – 400-500 г
- Молоко або сметана – 2-3 ст. л.
- Пшеничне борошно – 1/3 склянки
- Сіль, перець – за смаком
- Панірувальні сухарі – жменя
Спосіб приготування:
- Помийте креветки в холодній воді, навіщо – добре їх посоліть, поперчіть й перемішайте.
- У миску розбийте яйце, додайте молоко або сметану, борошно, все перемішайте.
- Спочатку креветки умочайте в яєчну суміш, після – в панірувальні сухарі та опускаємо у фритюрницю з гарячою олією та смажимо до готовності.
- Викладіть обов'язково після на паперовий рушник.