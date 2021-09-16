Чому собаки люблять все облизувати: 6 цікавих причин

Песики полюблять лизати людям руки, "цілувати" в ніс, а також облизувати усе довкола. Чимало власників навіть не здогадуються про причини такої поведінки, повідомляє 24 Канал.

Собачі поцілунки можуть бути проявом любові до власника, дослідженням довкілля й навіть способом заспокоїтися. Розповідаємо детальніше, чому песики лижуть буквально все.

Чому собаки облизують людей

Собаки так показують прихильність

Мами-собаки облизують своїх малюків, щоб очистити їх, заспокоїти та зігріти. Саме тому для песиків облизування є демонстрацією любові.

Чотирилапі можуть облизувати не тільки людей, а й інших псів, котиків та інших домашніх тварин, до яких вони звикли і яких полюбили.

Собаці може подобатися смак вашої шкіри

Саме так, песик може відчувати аромат лосьйону чи крему, а також піт на шкірі й намагатися злизати усе це. Песики перш за все – тварини, і діють неусвідомлено та інстинктивно.

Так собаки дбають про гігієну

Усі тварини вилизують своє тіло, щоб очистити його. Собаки (як і коти) можуть приділяти особливу увагу вилизуванню інтимних місць. Але будьте уважні: якщо пес надто сильно й довго вилизується, можливо, у нього закупорилися анальні залози або його ще щось турбує. У такому разі зверніться до ветеринарного лікаря.

Собаки зализують рани

Навіть якщо на шкірі немає видимих пошкоджень, пес може лизати укуси бліх або інших паразитів. Обстежте собаку, щоб знайти причину вилизування.

Попри поширений міф, собача слина не є корисною для ран. Навпаки, під час вилизування відбувається додаткове інфікування та механічне пошкодження ранки. Тому намагайтеся не дозволяти вашому собаці лизати рани. Використовуйте для цього спеціальні пов'язки або медичні коміри.

Пес демонструє хвилювання або страх

Нав'язливе лизання може бути симптомом тривожного розладу або переляку собаки. Коли пес хвилюється, наприклад, у ветеринара, він може лизати або навіть гризти свої лапи, хвіст тощо.

Таке вилизування може призвести до травм. Власнику потрібно подбати про моральний стан собаки, прибрати фактори стресу, звернутися до зоопсихолога або ветеринарного лікаря, який призначить заспокійливе тощо.

Чи є вилизування безпечним для собаки

Якщо пес час від часу вилизується – це є природнім процесом і не потрібно йому заважати. Хвилюватися потрібно тоді, коли тварина завдає собі травми або надто часто й довго лиже певне місце.