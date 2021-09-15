ЄС хоче реформувати Шенген через мігрантів

Євросоюз планує реформувати міграційну політику в Шенгенській зоні для боротьби з напливом мігрантів.﻿ Про це заявила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен, повідомляє УНИАН.

Вона звинуватила в міграційній кризі Білорусь, назвавши дії місцевої влади спробою дестабілізувати Європу.

Теми міграційної кризи фон дер Ляйєн торкнулася під час виступу на сесії Європарламенту в Страсбурзі. Глава ЄК переконана, що Мінськ "буквально штовхнув людей до європейських кордонів".

"Ми будемо і далі підтримувати Литву, Латвію і Польщу. Те, що відбувається, це гібридна атака, мета якої дестабілізувати Європу" , - вважає Урсула фон дер Ляйен.

На її думку, подібна ситуація може виникнути і на кордонах з іншими країнами.