Домашні сирні пончики з цукровою пудрою: рецепт солодкої випічки

Сирні пончики – десерт родом з дитинства. Вони надзвичайно пухкі та ароматні, вміру солодкі, але дуже смачні. Рясно посипте їх цукровою пудрою та смакуйте з чаєм або кавою, повідомляє 24 Канал.

Щоб приготувати вдома сирні пончики вам потрібні звичні інгредієнти та до години часу. Повірте, ці смаколики родом з дитинства закохають вас у себе з першого шматочка!

Рецепт сирних пончиків

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 12 – 18

Інгредієнти: – 250 г домашнього сиру; – 3 шт. курячих яєць; – 8 ст. л. борошна; – 3 ст. л. цукру; – оливкова олія на ваш смак; – ½ ч. л. соди – цукрова пудра на ваш смак.

Приготування: