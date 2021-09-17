Домашні сирні пончики з цукровою пудрою: рецепт солодкої випічки
Сирні пончики – десерт родом з дитинства. Вони надзвичайно пухкі та ароматні, вміру солодкі, але дуже смачні. Рясно посипте їх цукровою пудрою та смакуйте з чаєм або кавою, повідомляє 24 Канал.
Щоб приготувати вдома сирні пончики вам потрібні звичні інгредієнти та до години часу. Повірте, ці смаколики родом з дитинства закохають вас у себе з першого шматочка!
Рецепт сирних пончиків
- Час: 40 хвилин
- Порції: 12 – 18
Інгредієнти: – 250 г домашнього сиру; – 3 шт. курячих яєць; – 8 ст. л. борошна; – 3 ст. л. цукру; – оливкова олія на ваш смак; – ½ ч. л. соди – цукрова пудра на ваш смак.
Приготування:
- Змішайте в мисці сир, яйця, борошно, цукор, сіль та соду. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Налийте олію в невелику каструлю та розігрійте до 180 – 200 градусів.
- За допомогою чайної ложки сформуйте кульки.
- Обсмажте пончики в киплячій олії до рум'яної скоринки.
- Готові пончики перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.
- Посипте сирні пончики цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!