У Мінекономіки розповіли, що відбувається з економікою України

Валовий внутрішній продукт України в січні-липні 2021 року, за розрахунками Міністерства економіки, збільшився на 2,1%, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в огляді економічної активності, опублікованому Мінекономіки.

Відзначається, що в липні майже всі основні види економічної діяльності, крім оптової торгівлі, продемонстрували зростання, яке підтримувалося ослабленням карантину всередині країни та за її межами, більш оптимістичними настроями бізнесу в поєднанні з ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року. Разом з тим, про посткризове оздоровлення економіки поки говорити рано, вважають у міністерстві.

"Ризиками для прогнозу зростання ВВП за підсумками року на рівні близько 4% залишається частота, тривалість і ступінь жорсткості можливих нових карантинних обмежень, пов'язаних з новими мутаціями коронавірусу, погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури на ключових для вітчизняного експорту сировинних ринках на тлі поширення нової хвилі у світі" , - йдеться в огляді.

Серед інших ризиків - загострення політичних і економічних відносин між окремими країнами, посилення неплатоспроможності суб'єктів економічної діяльності, а також повноцінний запуск "Північного потоку-2", що може позначитися на істотному відхиленні очікуваних значень показників транзиту.