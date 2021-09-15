В Україні виявили випадки захворювання лихоманкою Західного Нілу

Протягом літа 2021 Україні зареєстровано п'ять випадків захворювання лихоманкою Західного Нілу (ЛЗН). За інформацією Центру громадського здоров'я, три з них - у Бучацькому і Фастівському районах Київської області (захворіли жінки 33, 56 і 90 років), один випадок - на території Запорізької області (заразилася дівчинка 12 років), повідомляє Вести.

Також у Київській області зареєстрували випадок лихоманки Західного Нілу у 25-річного чоловіка, який відвідував місто Дуала (Республіки Камерун).

Джерела зараження

Джерелом заражень можуть бути дикі перелітні птахи, які живуть у воді або навколо неї. Також вірус, що викликає лихоманку Західного Нілу, передається через укуси комарів і кліщів.

В Україні є природні осередки лихоманки Західного Нілу, які знаходяться на території Північно-Західного Причорномор'я (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області), а також східні та західні області.

Сприйнятливість людини до ЛЗН висока, проте переважають безсимптомний інфікування вірусом і легкі гарячкові форми захворювання, однак у 20% осіб, які страждають ЛЗН, розвивається грипоподібне захворювання, при якому різко підвищується температура, спостерігається головний біль, біль у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкість, нудота і діарея. Можуть бути також висипання на тілі, збільшення печінки і селезінки, ураження нервової системи - менінгіт, енцефаліт, ознаки ураження головного мозку (розлади свідомості, парези, паралічі).

Як захиститися від ЛЗН

Вакцин від цієї недуги для людей поки немає. Для профілактики рекомендується протягом літа і осені користуватися репелентами, в разі роботи на відкритій місцевості знаходитися біля водойм, використовувати захисний одяг.