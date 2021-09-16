Одна з областей відмовилася від онлайн-навчання школярів

В Івано-Франківській області під час посилення карантину не переводитимуть школи на дистанційне навчання, повідомляє УНІАН.

Про це розповіла голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.

За її словами, коли область потрапить до "жовтої" зони епіднебезпеки, дистанційного навчання в ній не буде. Усі заклади освіти, де вакцинували менш ніж 80% персоналу, будуть закриті.

"Із запровадженням "жовтої зони" на території області дистанційного навчання у школах не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менш як 80%, закриваються на карантин" , - заявила голова ОДА.

Вона закликала дорослих не зволікати із вакцинацією.

"Вкотре звертаюся до всіх із проханням подбати про власне здоров'я та провакцинуватися. Уся громадськість краю, батьки та наші дітки прагнуть, щоб навчання відбулося у звичному режимі" , - зазначила Онищук.

Навчання у школах та карантин в Україні

За новими правилами, в разі посилення карантину робота навчальних закладів залежатиме від кількості вакцинованих працівників.

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, дистанційне навчання у школах України може бути запроваджено в тих областях, які належать до "червоної", "помаранчевої" або "жовтої" зон карантину. При цьому в разі виходу області з "зеленої" зони навчальні заклади зможуть продовжувати працювати, якщо буде вакциновано щонайменше 80% працівників.