Чиновниця в балетній пачці станцювала для мера в честь його дня народження

Начальник відділу культури Чорноморського міської ради Юлія Крістанова виконала фрагмент балету «Лебедине озеро» в сесійній залі в честь дня народження мера Василя Гуляєва, повідомляє Думська.

Виступ відбулося 15 вересня після завершення апаратної наради.

Чиновниця в балетній пачці попросила Гуляєва вийти з-за кафедри і спуститься в зал, де під оплески колег вимовила привітання. Далі послідувала музична програма.

Василь Гуляєв розповів, що не знав про підготовлюваний поданні.

«Це був приємний сюрприз. Юлія Крістанова - балерина і вирішила здивувати мене своєю майстерністю », - заявив Гуляєв.

На його думку, підлегла не перегнула палицю, привітання було коректним і не завадило ходу апаратної наради.