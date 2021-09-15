Триваюче похолодання та дощі на заході: погода 16 вересня

Друга половина вересня розпочинається з триваючого похолодання в більшості регіонів України, за винятком заходу – там, навпаки, прогнозують деяке потепління. Також у декількох західних областях пройдуть дощі з грозами.

У четвер, 16 вересня, температура повітря на основній частині західного регіону України злегка підніметься - до 21-25°С удень і 8-16°С уночі. Такі ж показники очікуються також і на півдні країни й у Криму. На Закарпатті буде й зовсім 24-26°С удень і 10-12°С уночі. А ось у Хмельницькій області температура не буде відрізнятися від попереднього дня, і залишиться на рівні 19-22°С удень і 7-11°С уночі. Ці ж показники очікуються також і в центрі країни, а ще - у Донецькій області. У цілому ж на сході, як і на півночі країни, температура буде найнижча по Україні - близько 17-20°С удень і 6-9°С уночі.

Дощі з грозами 16 вересня очікуються на Закарпатті, а також у Волинській та Рівненській областях. На решті території триває суха та ясна погода з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру по країні очікується на рівні 7-14 км/год. На півдні та на заході - місцями до 18 км/год. У Криму можливі шквали до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 16 вересня в Україні, окрім Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 16 вересня очікується температура від 11 до 20°С протягом дня, вітер 4-11 км/год і легка хмарність. Опадів не прогнозується.