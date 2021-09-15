В Київавтодор та Київавтошляхміст прийшли з обшуками

Столичні правоохоронці в рамках виконання постанов слідчого судді проводять санкціоновані обшуки в службових приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор", комунального підприємства "Київавтошляхміст", а також в 10 районних шляхово-експлуатаційних управліннях столиці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету Києва за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході зазначених обшуків вилучаються документи, що стосуються закупівель, здійснених за рахунок коштів столичного бюджету, а також відомостей про витрати комунальних підприємств.

Серед них - відомості, що стосуються придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам і були закуплені в один період часу з різницею у вартості більш ніж 700 грн за 1 од., незважаючи на ідентичність цих виробів; завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, паливно-мастильних матеріалів); списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувалися; використання комунального автотранспорту в особистих цілях і надання його в користування третім особам для отримання неправомірної вигоди; незаконного працевлаштування і виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали, а також за іншими фактами привласнення.