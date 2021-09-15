Кабмін схвалив навчання майбутніх водіїв в онлайні

Кабінет міністрів України дозволив викладати теоретичну частину для майбутніх водіїв в онлайн форматі. Також можна буде замовити доставку водійського посвідчення поштою, повідомляє Деловая столица.

"Мова йде про забезпечення права на дистанційну освіту щодо як підготовки водіїв за допомогою Єдиної інформаційної системи МВС, так і щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використання засобів поштового зв'язку" , — зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Таким чином, автошкола має повідомити в найближчий територіальний сервіс МВС про те, що буде навчати онлайн при реєстрації групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має проводитися для груп у складі не більше 10 осіб.

Зазначимо, з початку карантинних обмежень в 2020 році багато автошкол в Україні перейшли на дистанційне викладання теоретичної частини.