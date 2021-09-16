Новий спалах коронавірусу вдарив по економіці Китаю

Зростання економіки Китаю сповільнилося в серпні через новий спалах «дельта»-штаму коронавірусу і жорсткі заходи китайського уряду, повідомляє "Лента.ру".

Пандемія вдарила по роздрібних продажах, зростання яких сповільнилося до 2,5 відсотка в порівнянні з минулим роком, що виявилося нижчим за очікування економістів на сім відсотків. Причиною стало скорочення витрат влітку. Промислове виробництво зросло на 5,3 відсотка в порівнянні з очікуваннями в 5,8 відсотка.

Інвестиції в будівництво скоротилися на 3,2 відсотка за вісім місяців, оскільки уряд посилив обмеження на придбання власності, щоб стримати зростання цін на житло і запобігти спекуляції на ринку. Темпи будівництва уповільнилися, тому виробництво сталі в країні досягло 17-місячного мінімуму в серпні. Крім того, через Китай знизився світовий попит на залізну руду.

"Ринки поки значно недооцінили масштаби уповільнення зростання в другому півріччі", - сказав головний економіст по Китаю в Nomura Holdings в Гонконзі Лу Тінг.

Народний банк Китаю (НБК) відмовився прийняти заходи для прискорення економічного зростання. Грошово-кредитна політика країни залишиться незмінною: Китай не буде вводити масштабні стимули для допомоги власним ринкам. Замість цього уряд наростить цільові програми підтримки для малого бізнесу.

Як заявляв глава управління по грошово-кредитній політиці НБК Сунь Гофен, поточні економічні умови не вимагають такого великого обсягу ліквідності, який був необхідний під час піку пандемії. Багато економістів очікують, що НБК знизить норму обов'язкових резервів в найближчі місяці, що вже робив в липні.