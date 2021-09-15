Польща і Білорусь синхронно "перекрили крани" на російському нафтопроводі

Нафтопровід «Дружба» - один з найбільших каналів експорту нафти з Росії в ЄС - виявився паралізованим через синхронного рішення Польщі та Білорусії «перекрити крани» для російської сировини, повідомляє Nigroll.

Обидві гілки трубопроводу, побудованого в 1960-х для постачання радянської нафтою східноєвропейських країн РЕВ, виявилися в ступорі в минулі вихідні.

Першою про припинення прокачування на чотири дні оголосила Білорусь. 9 серпня, в день візиту президента Олександра Лукашенка в Москву, державний концерн «Белнефтехим» зупинив експорт по південній гілці "Дружби", щоб запустити її в реверсному режимі і прийняти азербайджанську нафту з Одеси.

Довгострокову угоду між Білоруською нафтовою компанією (БНК) і державної азербайджанської SOCAR було укладено в грудні 2020 року. Передбачалося, що обсяги поставок складуть не менше 1 млн тонн сорту Azeri Light.

Слідом за південною гілкою «Дружби», що постачає нафту в Чехію, Словаччину та Угорщину, через два дні проблеми виникли на другий, північній гілці, по якій сировина постачається до Польщі, а потім - до Німеччини.

З 11 по 14 вересня обмеження на прийом нафти ввів польський національний оператор трубопроводу Pern, повідомив в понеділок офіційний представник «Транснефти» Ігор Дьомін.

За його словами, польська сторона пояснила рішення переповненням до відмови сховища НПЗ Шведт.

Трубопровід «Дружба» забезпечує близько 20% російського нафтового експорту, або приблизно 1 млн барелів на день. Він бере свій початок в Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на дві ділянки: північний і південний, проходить через Білорусію, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.

У грудні 2019 року під час кризи у відносинах з Кремлем президент Білорусії Олександр Лукашенко погрожував «забрати» дві труби «Дружби» і втричі скоротити транзит російської нафти до Європи, якщо Москва не погодиться на поступки щодо ціни на енергоносії.

«Давайте ціни ваші - ми будемо платити. Але якщо російський ринок нафти і газу піде кудись - ви не ображайтеся», - говорив Лукашенко.

Польща закуповує 5,6-6,6 млн тонн російської нафти на рік в рамках довгострокового контракту з «Роснефтью», що закінчується в цьому році.

Контракт на наступні три роки, укладений в березні, виявився вдвічі менше попереднього: Польща буде купувати 3,6 млн тонн, або 300 тисяч на місяць.