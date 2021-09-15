На Бурштинській ТЕС аварійно відключалися енергоблоки. Просили допомоги в Словаччини

У вівторок, 14 вересня, на Бурштинській ТЕС сталося аварійне відключення цілої низки енергоблоків. Україні довелося звертатися до Словаччини з проханням надати аварійну допомогу для уникнення відключення споживачів, повідомляє РБК-Украина.

Так, о 5-й годині ранку через свищ у котлі аварійно відключився блок №5, а також аварійно розвантажилися блоки №12 та №10. Після цього Калуська ТЕЦ почала збільшувати генерацію, але пізніше була аварійно розвантажена через дефект парової засувки.

О 10:40 на Бурштинській ТЕС аварійно відключився блок №1, який під'єднали до мережі після ремонту о 6:07. Перший блок відключився через свищ у котлі, після чого аварійно розвантажився блок №8.

"Для забезпечення надійного електропостачання через відсутність резервних потужностей на електростанціях "острова Бурштинської ТЕС" з 11:00 14 вересня до 01:00 15 вересня диспетчерський центр активував аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини" , - заявили в "Укренерго".

Під час проблем на ТЕС зафіксували порушення графіка експортних поставок електроенергії. Вже о 1-й годині ночі 15 вересня графік відновився та виконується без порушень.

Автор: Дмитро Левицький